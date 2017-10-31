Плита недостроенного дома в Могилеве упала на двух мальчиков

МИНСК, 1 ноя — Sputnik. Ребенок погиб в Могилеве в результате падения плиты перекрытия строящегося частного дома, сообщил Sputnik официальный представитель областного управления МЧС Вадим Врублевский.

Несчатсный случай произошел в среду в районе 16:00 в микрорайоне "Спутник" областного центра. Плита перекрытия в недостроенном частном доме, предположительно, со второго этажа упала на двух детей, которые находились на неэксплуатируемому объекте. На место происшествия вызвали спасателей, которые извлекли пострадавших.

Один мальчик погиб, второй был доставлен в реанимацию местной областной детской больницы. Сообщается, что дети из разных семей.

На месте работает оперативно-следственная группа, проводится опрос родителей детей. Выясняются обстоятельства трагедии.