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Трагедия в Могилеве: второй мальчик находится в тяжелом состоянии
01.11.2017 18:32 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 ноя — Sputnik. Ребенок, пострадавший в результате обрушения плиты недостроенного частного дома в Могилеве, госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщили Sputnik в Следственном комитете.
© Sputnik / Виктор Толочко
Вечером в среду, 1 ноября, терртории частного участка, расположенного на Загородном шоссе в Могилеве, произошло обрушение перекрытия недостроенного дома. В этот момент в здании находились двое детей девяти и десяти лет. Один ребенок погиб на месте.
"Следственно-оперативная сейчас работает на месте трагедии в Могилеве, где один ребенок погиб, а еще один в тяжелейшем состоянии госпитализирован", — рассказала официальный представитель СК Юлия Гончарова.
Как сообщает
© Фото: УСК по Могилевской области
На месте трагедии в Могилеве работают следователи
На месте происшествия работают следователи, их работу координирует начальник УСК по Могилевской области Андрей Лис.
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