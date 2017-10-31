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Трагедия в Могилеве: второй мальчик находится в тяжелом состоянии

01.11.2017 18:32 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 ноя — Sputnik. Ребенок, пострадавший в результате обрушения плиты недостроенного частного дома в Могилеве, госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщили Sputnik в Следственном комитете.

Трагедия в Могилеве: второй мальчик находится в тяжелом состоянии
© Sputnik / Виктор Толочко
Плита недостроенного дома в Могилеве упала на двух мальчиков

Вечером в среду, 1 ноября, терртории частного участка, расположенного на Загородном шоссе в Могилеве, произошло обрушение перекрытия недостроенного дома. В этот момент в здании находились двое детей девяти и десяти лет. Один ребенок погиб на месте.

"Следственно-оперативная сейчас работает на месте трагедии в Могилеве, где один ребенок погиб, а еще один в тяжелейшем состоянии госпитализирован", — рассказала официальный представитель СК Юлия Гончарова.

Как сообщает БелТА со ссылкой на главврача Могилевской областной детской больницы Игоря Каско, мальчика вывозили с места происшествия в состоянии клинической смерти. Сейчас он находится в реанимации, ребенок подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. "Ребенок находится пока в крайне тяжелом состоянии", — добавил Каско.

Трагедия в Могилеве: второй мальчик находится в тяжелом состоянии
© Фото: УСК по Могилевской области
На месте трагедии в Могилеве работают следователи

На месте происшествия работают следователи, их работу координирует начальник УСК по Могилевской области Андрей Лис.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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