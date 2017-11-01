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Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели ребенка в Могилеве

01.11.2017 21:46 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 ноя — Sputnik. Уголовное дело возбуждено по факту гибели ребенка в результате обрушения перекрытия в пустующем недостроенном доме в Могилеве, сообщили Sputnik в Следственном комитете.

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели ребенка в Могилеве
© Фото: УСК по Могилевской области
СК: на стройке в Могилеве двух детей придавило плитой, один погиб

Трое учеников могилевской школы №45 играли на территории частного участка в микрорайоне Спутник, где расположен долгострой. Дети находились в пустующем одноэтажном здании, в какой-то момент плита перекрытия обрушилась – под завалами оказались двое мальчишек. Третий побежал домой и сообщил о происшествии. На место оперативно прибыли сотрудники МЧС, машины скорой помощи. Один мальчик скончался на месте от полученных травм, второго госпитализировали в тяжелом состоянии. Сейчас он находится в реанимации, врачи борются за его жизнь.

"Возбуждено уголовное дело по статье 144 УК Беларуси (причинение смерти по неосторожности)", — проинформировала официальный представитель СК Юлия Гончарова.

По ее словам, устанавливается владелец недостроенного дома.

На месте трагедии продолжают работать следователи совместно со специалистами Госкомитета судебных экспертиз. С родителями потерпевших работают психологи МЧС.

Согласно последним данным, из Минска в Могилев направлена группа медиков для оказания помощи выжившему мальчику. Ребенок в коме и находится в реанимации.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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