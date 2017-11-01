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Автомобиль такси сбил людей на тротуаре в центре Лондона
01.11.2017 21:25 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 ноя — Sputnik. Серьезная авария с участием автомобиля такси произошла на Саутгемптон-стрит в центре Лондона в районе Ковент Гарден, передают местные СМИ.
По предварительной версии, черный кэб выехал на тротуар и сбил находившихся на нем пешеходов. ДТП произошло вечером в среду. На месте аварии работают сотрудники полиции. Правоохранители не считают произошедшее терактом.
Число пострадавших пока не известно.
Водитель такси задержан. В полиции рассматривают случившееся как "серьезный дорожный инцидент".
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Полиция британской столицы сообщила, что версия теракта не рассматривается.
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