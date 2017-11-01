Автомобиль такси сбил людей на тротуаре в центре Лондона

МИНСК, 1 ноя — Sputnik. Серьезная авария с участием автомобиля такси произошла на Саутгемптон-стрит в центре Лондона в районе Ковент Гарден, передают местные СМИ.

По предварительной версии, черный кэб выехал на тротуар и сбил находившихся на нем пешеходов. ДТП произошло вечером в среду. На месте аварии работают сотрудники полиции. Правоохранители не считают произошедшее терактом.

Reports that a car has mounted the pavement and collided with pedestrians. View from my office #Strand #London pic.twitter.com/6Fb014T1Y9 — Paul Melton (@Shadhammer) November 1, 2017

​Число пострадавших пока не известно.

Car Ploughs Into Crowd In Covent Garden In London…Multiple Injuries Reported…More To Come pic.twitter.com/eMz883tIrA — TnB Opinions (@TnBopinions) November 1, 2017

​Водитель такси задержан. В полиции рассматривают случившееся как "серьезный дорожный инцидент".