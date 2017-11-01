Еще раз о правильной перевозке детей

Перевозка детей в возрасте до 5 лет в салоне автомобиля должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка.





Детей в возрасте от 5 до 12 лет вы можете перевозить как в указанных, так и в иных устройствах, позволяющих безопасно пристегнуть ребенка ремнями безопасности, (бустерах (автокреслах без спинки с подлокотниками, съемных или с жестким креплением, закрепляемых только на заднем сиденье автомобиля), специальных подушках для сидения, дополнительных сидениях).

Если рост ребенка превышает 150 см, вы можете перевозить его без указанных устройств. Также без устройств можно перевозить ребенка в автомобиле-такси.

Вы не можете перевозить ребенка в удерживающем устройстве, расположенном спинкой к лобовому стеклу автомобиля, если переднее сиденье оборудовано подушкой безопасности (за исключением случаев, когда механизм подушки безопасности отключен).

Также запрещено перевозить ребенка на передних сиденьях на коленях водителя либо пассажира.

За нарушение указанных правил перевозки вы можете быть привлечены к ответственности в виде штрафа до 4 базовых величин, а за повторное аналогичное правонарушение, совершенное в течение года после наложения взыскания, — от 2 до 8 базовых величин.

В случае если ребенок перемещается в удерживающем устройстве, но не пристегнут ремнем безопасности, вас могут привлечь к административной ответственности за перевозку не пристегнутого пассажира. Санкция за такое правонарушение предусматривает предупреждение или наложение штрафа в размере до 1 базовой величины, за повторное аналогичное правонарушение — штраф в размере от 2 до 5 базовых величин. Безопасность детей — в ваших руках!

ОГАИ Копыльского РОВД