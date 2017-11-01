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У мальчика, на которого в Могилеве упала плита, многочисленные травмы

02.11.2017 09:17 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 ноя — Sputnik. Следователи назначили судебную строительно-техническую экспертизу в рамках расследование уголовного дела по факту падения плиты на двух мальчиков в Могилеве, сообщили в Государственном комитете судебных экспертиз (ГКСЭ).

Накануне около 16:00 на двух школьников обрушилась плита перекрытия в недостроенном частном доме в Могилеве. В результате погиб девятилетний мальчик, второй ребенок, десяти лет, находится в тяжелом состоянии.

У мальчика, на которого в Могилеве упала плита, многочисленные травмы
© Фото: УСК по Могилевской области
Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели ребенка в Могилеве

"Причина обрушения конструкции будет установлена после проведения судебной строительно-технической экспертизы", — сообщили Sputnik в четверг в ГКСЭ.

Там также отметили, что судмедэкспертом было осмотрено тело погибшего мальчика, обнаружены сочетанные травмы головы, туловища и нижних конечностей.

По словам экспертов, точная причина смерти будет установлена в ходе проведения судебно-медицинской экспертизы.

В ГКСЭ также сообщили, что для установления обстоятельств произошедшего создана следственно-оперативная группа, в которую вошли специалисты управления Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области, в том числе специалист в области строительно-технической экспертизы.

Как ранее сообщал Sputnik, по данному факту возбуждено уголовное дело по ст.144 "Причинение смерти по неосторожности" Уголовного кодекса Беларуси. Следователи устанавливают личность владельца недостроенного дома, где произошла трагедия.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Следователи устанавливают личность владельца недостроенного дома в Могилеве, где произошла трагедия.

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