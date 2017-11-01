У мальчика, на которого в Могилеве упала плита, многочисленные травмы

МИНСК, 2 ноя — Sputnik. Следователи назначили судебную строительно-техническую экспертизу в рамках расследование уголовного дела по факту падения плиты на двух мальчиков в Могилеве, сообщили в Государственном комитете судебных экспертиз (ГКСЭ).

Накануне около 16:00 на двух школьников обрушилась плита перекрытия в недостроенном частном доме в Могилеве. В результате погиб девятилетний мальчик, второй ребенок, десяти лет, находится в тяжелом состоянии.



© Фото: УСК по Могилевской области Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели ребенка в Могилеве

"Причина обрушения конструкции будет установлена после проведения судебной строительно-технической экспертизы", — сообщили Sputnik в четверг в ГКСЭ.

Там также отметили, что судмедэкспертом было осмотрено тело погибшего мальчика, обнаружены сочетанные травмы головы, туловища и нижних конечностей.

По словам экспертов, точная причина смерти будет установлена в ходе проведения судебно-медицинской экспертизы.

В ГКСЭ также сообщили, что для установления обстоятельств произошедшего создана следственно-оперативная группа, в которую вошли специалисты управления Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области, в том числе специалист в области строительно-технической экспертизы.

Как ранее сообщал Sputnik, по данному факту возбуждено уголовное дело по ст.144 "Причинение смерти по неосторожности" Уголовного кодекса Беларуси. Следователи устанавливают личность владельца недостроенного дома, где произошла трагедия.