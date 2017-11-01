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Три человека погибло в результате стрельбы у магазина в Колорадо

02.11.2017 09:37 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 ноя — Sputnik. Три человека погибло в результате стрельбы у супермаркета Walmart в американском городе Торнтон (штат Колорадо), сообщают местные СМИ.

Ранее полиция сообщала о двух погибших, которые скончались на месте происшествия. Позже от полученных ранений в больнице умерла женщина.

​"В настоящий момент никто не задержан. К сожалению, женщина, транспортированная (в больницу) с ранениями, скончалась. Подтверждаем трех погибших", — говорится на страничке полиции в Twitter.

Сообщение о стрельбе около универмага Walmart поступило в правоохранительные органы 1 ноября в 18:30 по местному времени. На момент прибытия сотрудников полиции стрельба все еще продолжалась.

Подозреваемый скрылся и пока остается на свободе.

 
Теги: Минск
 
 
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Неизвестный открыл стрельбу возле магазина Walmart в американском штате Колорадо.

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