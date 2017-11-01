Три человека погибло в результате стрельбы у магазина в Колорадо

МИНСК, 2 ноя — Sputnik. Три человека погибло в результате стрельбы у супермаркета Walmart в американском городе Торнтон (штат Колорадо), сообщают местные СМИ.

Ранее полиция сообщала о двух погибших, которые скончались на месте происшествия. Позже от полученных ранений в больнице умерла женщина.

UPDATE: There is currently NO one in custody. Unfortunately the female transported with injury has also passed away. (3) confirmed dead. pic.twitter.com/HOpyrw8BUn — Thornton Police Dept (@ThorntonPolice) 2 ноября 2017 г.

​"В настоящий момент никто не задержан. К сожалению, женщина, транспортированная (в больницу) с ранениями, скончалась. Подтверждаем трех погибших", — говорится на страничке полиции в Twitter.

Сообщение о стрельбе около универмага Walmart поступило в правоохранительные органы 1 ноября в 18:30 по местному времени. На момент прибытия сотрудников полиции стрельба все еще продолжалась.

Подозреваемый скрылся и пока остается на свободе.