﻿ В Мозырском районе мужчина просто так выстрелил в человека из пневматики и попал ему в глаз. 21.by
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В Мозырском районе мужчина просто так выстрелил в человека из пневматики и попал ему в глаз

02.11.2017 10:25 — ЧП | Tut.by  
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Инцидент произошел в конце октября. Двое мужчин рубили дрова на участке знакомого в одной из деревень Мозырского района. Днем к ним приехал 30-летний местный индивидуальный предприниматель, брат хозяина участка, пишет «Гомельская праўда».


Выйдя из машины с пистолетом в руках, мужчина подошел к работникам и посмеялся над способом их заработка. Затем без видимой на то причины выстрелил в одного из них. Когда стрелок увидел, что попал человеку в глаз, предложил вызвать скорую, но не рассказывать, как именно была получена травма. Взамен обещал помочь с лечением.

Потерпевший согласился и в больнице уверял, что ушиб глаз дома. Потому в милицию не сообщали. В понедельник, когда едва не лишившийся глаза сельчанин решил взыскать с хулигана компенсацию за причиненную боль, не смог дозвониться до обидчика. Тогда рассказал обо всем участковому милиционеру.

В отношении ранее не судимого жителя Мозырского района возбуждено уголовное дело за особо злостное хулиганство.

 
 
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Инцидент произошел в конце октября, когда двое мужчин рубили дрова на участке знакомого в одной из деревень Мозырского района.

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