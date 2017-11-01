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В Мозырском районе мужчина просто так выстрелил в человека из пневматики и попал ему в глаз
Инцидент произошел в конце октября. Двое мужчин рубили дрова на участке знакомого в одной из деревень Мозырского района. Днем к ним приехал 30-летний местный индивидуальный предприниматель, брат хозяина участка,
Выйдя из машины с пистолетом в руках, мужчина подошел к работникам и посмеялся над способом их заработка. Затем без видимой на то причины выстрелил в одного из них. Когда стрелок увидел, что попал человеку в глаз, предложил вызвать скорую, но не рассказывать, как именно была получена травма. Взамен обещал помочь с лечением.
Потерпевший согласился и в больнице уверял, что ушиб глаз дома. Потому в милицию не сообщали. В понедельник, когда едва не лишившийся глаза сельчанин решил взыскать с хулигана компенсацию за причиненную боль, не смог дозвониться до обидчика. Тогда рассказал обо всем участковому милиционеру.
В отношении ранее не судимого жителя Мозырского района возбуждено уголовное дело за особо злостное хулиганство.
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Инцидент произошел в конце октября, когда двое мужчин рубили дрова на участке знакомого в одной из деревень Мозырского района.
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Архив (ЧП)
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