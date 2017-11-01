Трагедия в Могилеве: следователи ведут поиск владельца долгостроя

МИНСК, 2 ноя — Sputnik. Следователи устанавливают личность владельца недостроенного дома в Могилеве, где обрушилась плита на двух школьников, сообщили в правоохранительных органах.



© Sputnik / Виктор Толочко Плита недостроенного дома в Могилеве упала на двух мальчиков

В среду трое мальчиков играли на территории заброшенного недостроенного дома. На них обрушилась стена. В результате один из школьников погиб на месте происшествия, второго в коме доставили в больницу . О случившемся сообщил третий школьник, который живет рядом с недостроенным домом.

"В настоящее время идет установление личности владельца недостроенного дома, где произошла трагедия", — сообщили Sputnik в четверг в правоохранительных органах.

По словам экспертов, следствию придется выяснить, по каким причинам недостроенное здание не было законсервировано. Уже принято решение о проведении судебной строительно-технической экспертизы, в следственную группу вошел специалист в области строительно-технической экспертизы

Опасное здание

Эксперт в области уголовного права также считает, что после трагедии, которая произошла в Могилеве 1 ноября, будет принято решении о проверке всех долгостроев.

"Особенно это будет касаться недостроенных зданий в городах. Можно смело говорит о том, что такие опасные строения, как то, где погиб ребенок, есть в каждом городе", — сказал собеседник Sputnik.

О том, что на школьников обрушилась стена сообщил взрослым мальчик, который проживает по соседству с долгостроем. По его словам, это был не первый раз, когда дети приходили играть на территорию стройки.



© Фото: УСК по Могилевской области Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели ребенка в Могилеве

Запустили сердце

Выживший мальчик находится в крайне тяжелом состоянии , он в коме, но медикам удалось восстановить сердечную деятельность, сообщили в Могилевской областной больнице.

По словам медиков, когда они прибыли на место происшествия выживший ребенок находился в коме и реанимационные мероприятия начали в реанимобиле.

В больнице мальчику удалось восстановить сердечную деятельность.

"У ребенка крайне тяжелое состояние, она находится на искусственной вентиляции легких", — сказали в больнице.

С родителями мальчика работают психологи.



© Sputnik / Виктор Толочко У мальчика, на которого в Могилеве упала плита, многочисленные травмы

Следствие продолжается

Следователи пока не определились с окончательной квалификацией статьи, по которой возбуждено уголовное дело. По словам представителей СК, дело возбуждено по 144 статье Уголовного кодекса, которая имеет две части.

Первая часть — это причинение смерти по неосторожности, а вторая часть — причинение смерти по неосторожности двум и более лицам. Максимальный срок наказания по данной статье — до пяти лет лишения свободы.

Для установления обстоятельств произошедшего создана следственно-оперативная группа.