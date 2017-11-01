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Трагедия в Могилеве: следователи ведут поиск владельца долгостроя
02.11.2017 10:28 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 ноя — Sputnik. Следователи устанавливают личность владельца недостроенного дома в Могилеве, где обрушилась плита на двух школьников, сообщили в правоохранительных органах.
© Sputnik / Виктор Толочко
В среду трое мальчиков играли на территории заброшенного недостроенного дома. На них обрушилась стена. В результате
"В настоящее время идет установление личности владельца недостроенного дома, где произошла трагедия", — сообщили Sputnik в четверг в правоохранительных органах.
По словам экспертов, следствию придется выяснить, по каким причинам недостроенное здание не было законсервировано. Уже принято решение о проведении судебной строительно-технической экспертизы, в следственную группу вошел специалист в области строительно-технической экспертизы
Опасное здание
Эксперт в области уголовного права также считает, что после трагедии, которая произошла в Могилеве 1 ноября, будет принято решении о проверке всех долгостроев.
"Особенно это будет касаться недостроенных зданий в городах. Можно смело говорит о том, что такие опасные строения, как то, где погиб ребенок, есть в каждом городе", — сказал собеседник Sputnik.
О том, что на школьников обрушилась стена сообщил взрослым мальчик, который проживает по соседству с долгостроем. По его словам, это был не первый раз, когда дети приходили играть на территорию стройки.
© Фото: УСК по Могилевской области
Запустили сердце
Выживший мальчик находится
По словам медиков, когда они прибыли на место происшествия выживший ребенок находился в коме и реанимационные мероприятия начали в реанимобиле.
В больнице мальчику удалось восстановить сердечную деятельность.
"У ребенка крайне тяжелое состояние, она находится на искусственной вентиляции легких", — сказали в больнице.
С родителями мальчика работают психологи.
© Sputnik / Виктор Толочко
Следствие продолжается
Следователи пока не определились с окончательной квалификацией статьи, по которой возбуждено уголовное дело. По словам представителей СК, дело возбуждено по 144 статье Уголовного кодекса, которая имеет две части.
Первая часть — это причинение смерти по неосторожности, а вторая часть — причинение смерти по неосторожности двум и более лицам. Максимальный срок наказания по данной статье — до пяти лет лишения свободы.
Для установления обстоятельств произошедшего создана следственно-оперативная группа.
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Следователи пока не определились с точной квалификацией уголовного дела, возбужденного по факту падения плиты на двух мальчиков в Могилеве.
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