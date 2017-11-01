Ночью на МКАД бесправник на Rover врезался в МАЗ и погиб

МИНСК, 2 ноя — Sputnik. Молодой водитель автомобиля Rover погиб при столкновении с грузовиком МАЗ на внутреннем кольце МКАД, сообщили Sputnik в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Авария произошла в ночь на четверг в районе улицы Казимировской – 25-летний водитель Rover 25 врезался в двигавшийся попутно грузовой МАЗ.

В результате парень, который находился за рулем легковушки, скончался на месте происшествия от полученных травм.

В ГАИ отметили, что водитель Rover никогда не получал водительского удостоверения. Его автомобиль был без пройденного техосмотра.