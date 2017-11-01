ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ночью на МКАД бесправник на Rover врезался в МАЗ и погиб

02.11.2017 10:22 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 2 ноя — Sputnik. Молодой водитель автомобиля Rover погиб при столкновении с грузовиком МАЗ на внутреннем кольце МКАД, сообщили Sputnik в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Авария произошла в ночь на четверг в районе улицы Казимировской – 25-летний водитель Rover 25 врезался в двигавшийся попутно грузовой МАЗ.

В результате парень, который находился за рулем легковушки, скончался на месте происшествия от полученных травм.

В ГАИ отметили, что водитель Rover никогда не получал водительского удостоверения. Его автомобиль был без пройденного техосмотра.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 17
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
У парня не было водительского удостоверения, а его машина не проходила обязательный техосмотр.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Три человека погибло в результате стрельбы у магазина в Колорадо
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика