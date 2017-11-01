Житель Могилева уехал в отпуск и оставил квартиру на вороватого соседа

В Могилеве мужчина уехал отдыхать в Египет и попросил соседа присмотреть за квартирой. Вместо этого сосед «присмотрел» себе чужие ноутбук, деньги и украшения. Подробности сообщает УВД Могилевского облисполкома.

В милицию обратился 30-летний мужчина: из его квартиры по улице Ямницкой был похищен ноутбук, три золотых кольца и 25 тысяч российских рублей. При этом дверь не была взломана.

Оказалось, вещи пропали, пока хозяин отдыхал в Египте. На это время он оставлял ключи от квартиры своему соседу — как оказалось, 25-летнему парню, уже судимому за кражу.

Чужие вещи парень забрал еще в первый день, выяснила милиция. Но он не учел того, что вскоре к нему самому нагрянут судебные исполнители — чтобы описать имущество за долги.

«Пришедший в квартиру судебный исполнитель описал украденные вещи как имущество могилевчанина и был довольно сильно удивлен, когда тот без возражений отдал ноутбук, сопроводив это вздохом покорности, хотя до этого бурно возмущался из-за каждой описанной вещи», — сообщила официальный представитель УВД Елена Симонова.

Часть похищенного возвращена владельцу. Милиция передала следователям материалы для принятия решения о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 205 УК (Кража, совершенная повторно). Санкция статьи — до 4 лет лишения свободы.