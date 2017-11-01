Плита неэксплуатируемого здания упала на мужчину в Климовичском районе

МИНСК, 2 ноя — Sputnik. Мужчина пострадал при обрушении плиты неэксплуатируемого здания в деревне Высокое Климовичского района, сообщили в Могилевском областном управлении МЧС.

Несчастный случай произошел накануне во второй половине дня. Как было установлено, неработающий житель деревни 1975 года рождения попытался самовольно разобрать конструкции неиспользуемого кормоцеха свинарника. Произошло обрушение железобетонной плиты перекрытия, которая прижала ноги мужчины.

Сам он выбраться не смог – на место были вызваны спасатели. Пострадавший был извлечен при помощи гидравлического инструмента и передан работникам СМП, которые впоследствии госпитализировали его в Климовичскую центральную районную больницу. Сообщается, что у мужчины перелом большой берцовой кости правой ноги.

Здание кормоцеха не эксплуатируется с 2011 года, за его содержание отвечает ОАО "Племзавод Тимоново", уточнили в МЧС.

В минувшую среду в Могилевской области произошло еще одно обрушение плиты . В микрорайоне Спутник в областном центре плита строящегося дома упала на двух мальчиков. Один погиб на месте от полученных травм, второй был госпитализирован.