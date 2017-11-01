Второй случай за сутки: в Могилевской области на мужчину упала плита в недостроенном доме

1 ноября сотрудники МЧС выезжали в Климовичский район, чтобы вытащить из-под рухнувшей плиты перекрытия 42-летнего мужчину. Выходит, это уже второй подобный случай за минувшие сутки. Подробности инцидента сообщает пресс-служба МЧС.





В минувшую среду примерно в 16.09 спасателям поступило сообщение из деревни Высокое Климовичского района в Могилевской области. Там обрушилась железобетонная плита перекрытия, под ней оказался человек.





Сотрудники МЧС выяснили, что 42-летний мужчина в тот день самовольно разбирал конструкции в заброшенном здании кормоцеха свинарника.

«При помощи специального инструмента пострадавший был извлечен из-под упавшей плиты. После осмотра бригадой медиков он был госпитализирован в районную больницу с предварительным диагнозом «перелом большой берцовой кости правой ноги», — рассказали в пресс-службе МЧС.





Напомним, в тот же день в Могилеве в недостроенном частном доме обрушилось аварийное перекрытие. Под завалами оказались двое школьников — мальчики 9 и 10 лет. Один из них погиб на месте, второй находится в реанимации . Идет следствие.