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В Могилеве задержан владелец долгостроя на котором погиб мальчик
02.11.2017 12:48 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 ноя – Sputnik. Правоохранительные органы задержали владельца заброшенного здания, где на двух мальчиков упала бетонная плита, сообщили в СК.
© Sputnik / Виктор Толочко
В связи с трагедией в Могилеве Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 144 (причинение смерти по неосторожности) УК Беларуси.
"По непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления задержан житель Могилева, 1975 года рождения", — сообщила Sputnik в четверг официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.
По ее словам, он в 2008-2010 годах стал самовольно строить дом.
Гончарова также сообщила, что следователи назначили ряд экспертных исследований, изучаются причины и условия, способствовавшие произошедшему, по результатам чего будет дана правовая оценка действиям лиц, которые не обеспечили должный контроль за строительством.
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У жителя Могилева не было разрешения на строительство дома, начатое почти 10 лет назад.
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