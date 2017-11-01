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В Могилеве задержан владелец долгостроя на котором погиб мальчик

02.11.2017 12:48 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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 МИНСК, 2 ноя – Sputnik. Правоохранительные органы задержали владельца заброшенного здания, где на двух мальчиков упала бетонная плита, сообщили в СК.

В Могилеве задержан владелец долгостроя на котором погиб мальчик
© Sputnik / Виктор Толочко
У мальчика, на которого в Могилеве упала плита, многочисленные травмы

В связи с трагедией в Могилеве Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 144 (причинение смерти по неосторожности) УК Беларуси. На детей, игравших в недостроенном и заброшенном здании обрушилась плита - один мальчик погиб, второй находится в реанимации.

"По непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления задержан житель Могилева, 1975 года рождения", — сообщила Sputnik в четверг официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

По ее словам, он в 2008-2010 годах стал самовольно строить дом.

Гончарова также сообщила, что следователи назначили ряд экспертных исследований, изучаются причины и условия, способствовавшие произошедшему, по результатам чего будет дана правовая оценка действиям лиц, которые не обеспечили должный контроль за строительством.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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У жителя Могилева не было разрешения на строительство дома, начатое почти 10 лет назад.

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