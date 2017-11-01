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В Полоцком районе в бабушкином дворе утонула шестилетняя девочка

02.11.2017 12:43 — ЧП | Tut.by  
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Следователи проводят проверку по факту утопления ребенка в Полоцком районе. Трагический инцидент произошел 1 ноября.

— Шестилетняя девочка гостила у бабушки и дедушки в Полоцком районе, — рассказали в СК. — 1 ноября с 16 часов ребенок находился на улице, пенсионеры занимались хозяйственными делами. Около 17 часов дедушка стал искать внучку и обнаружил тело малолетней в пруду. Пруд находится во дворе дома, ничем не огорожен, подход свободный.

Пенсионер вытащил ребенка из воды и вызвал скорую. Врачам оставалось лишь констатировать смерть малышки.

По предварительной информации, семья, в которой проживала девочка в Полоцке, характеризуется положительно.

 
 
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Следователи проводят проверку по факту утопления ребенка в Полоцком районе. Трагический инцидент произошел 1 ноября.

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