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В Полоцком районе в пруду утонула шестилетняя девочка

02.11.2017 13:10 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 ноя — Sputnik. Следователи проводят проверку в связи гибелью в пруду 6-летней девочки, которая приехала погостить у бабушки, сообщили в Следственном комитете Беларуси.

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© Фото: УСК по Могилевской области
В Могилеве задержан владелец долгостроя, на котором погиб мальчик

Трагический случай произошел 1 ноября во второй половине дня.

"Девочка гостила у бабушки и дедушки в Полоцком районе. 1 ноября с 16 часов ребенок находился на улице, пенсионеры занимались хозяйственными делами. Около 17 часов дедушка стал искать внучку и обнаружил тело малолетней в пруду", — сообщила Sputnik в четверг официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

По ее словам, мужчина вытащил ребенка из воды и вызвал бригаду скорой медицинской помощи, медики констатировали смерть малолетней.

"Пруд находится во дворе дома, ничем не огорожен, подход свободный", — сказала Гончарова.

Полоцким межрайонным отделом Следственного комитета проводится проверка по факту утопления ребенка. Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу, опрашивают свидетелей, выясняют обстоятельства произошедшего. По предварительной информации семья, в которой проживала девочка в Полоцке, характеризуется положительно, отметила Гончарова.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Девочку привезли погостить к бабушке и дедушке в Полоцкий район, пруд, в котором погиб ребенок, находится прямо во дворе.

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