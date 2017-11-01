В Полоцком районе в пруду утонула шестилетняя девочка

МИНСК, 2 ноя — Sputnik. Следователи проводят проверку в связи гибелью в пруду 6-летней девочки, которая приехала погостить у бабушки, сообщили в Следственном комитете Беларуси.

Могилеве" title="Место гибели мальчика в Могилеве" class="">

Могилеве" title="Место гибели мальчика в Могилеве" class=""> © Фото: УСК по Могилевской области В Могилеве задержан владелец долгостроя, на котором погиб мальчик

Трагический случай произошел 1 ноября во второй половине дня.

"Девочка гостила у бабушки и дедушки в Полоцком районе. 1 ноября с 16 часов ребенок находился на улице, пенсионеры занимались хозяйственными делами. Около 17 часов дедушка стал искать внучку и обнаружил тело малолетней в пруду", — сообщила Sputnik в четверг официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

По ее словам, мужчина вытащил ребенка из воды и вызвал бригаду скорой медицинской помощи, медики констатировали смерть малолетней.

"Пруд находится во дворе дома, ничем не огорожен, подход свободный", — сказала Гончарова.

Полоцким межрайонным отделом Следственного комитета проводится проверка по факту утопления ребенка. Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу, опрашивают свидетелей, выясняют обстоятельства произошедшего. По предварительной информации семья, в которой проживала девочка в Полоцке, характеризуется положительно, отметила Гончарова.