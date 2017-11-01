Лежавшего на путях пьяного минчанина переехала электричка

МИНСК, 2 ноя — Sputnik. Проводится проверка по факту смертельного травмирования жителя Минска, лежавшего на рельсах, сообщили Sputnik в УВД Миноблисполкома.

Инцидент произошел накануне днем на 766-м километре перегона между железнодорожными станциями Помыслище и Фаниполь. Жителя Минска 1959 года рождения переехал электропоезд.

"Вблизи деревни Заболотье смертельно травмирован (мужчина — Sputnik) электровозом "Минск — Брест", — рассказали в УВД.

Там отметили, что мужчина лежал на железнодорожных путях. Предварительная экспертиза показала, что он находился в нетрезвом состоянии.