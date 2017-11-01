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Лежавшего на путях пьяного минчанина переехала электричка
02.11.2017 13:48 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 ноя — Sputnik. Проводится проверка по факту смертельного травмирования жителя Минска, лежавшего на рельсах, сообщили Sputnik в УВД Миноблисполкома.
Инцидент произошел накануне днем на 766-м километре перегона между железнодорожными станциями Помыслище и Фаниполь. Жителя Минска 1959 года рождения переехал электропоезд.
"Вблизи деревни Заболотье смертельно травмирован (мужчина — Sputnik) электровозом "Минск — Брест", — рассказали в УВД.
Там отметили, что мужчина лежал на железнодорожных путях. Предварительная экспертиза показала, что он находился в нетрезвом состоянии.
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Под колесами электропоезда в Минской области погиб житель столицы 1959 года рождения.
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