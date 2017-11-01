ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Милиционеры в Могилеве "реквизировали" маршрутку, чтобы догнать воров

02.11.2017 15:52 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 2 ноя – Sputnik. Могилевским милиционерам пришлось использовать для погони за злоумышленниками, укравшими в магазине бутылку водки, маршрутное такси с пассажирами, сообщил ресурс MogilevNews.

Милиционеры в Могилеве "реквизировали" маршрутку, чтобы догнать воров
© Sputnik/
"Робин гуды": в Минске мужчины украли талончики и раздали их пассажирам

Сотрудники Департамента охраны МВД выбыли 31 октября на срабатывание тревожной кнопки в торговом объекте на улице Каштановой – в магазине выяснилось, что компания молодых людей украла бутылку водки.

По информации издания, злоумышленники сели в автомобиль ВАЗ и попытались скрыться – милиционеры пробовали остановить авто, но его водитель останавливаться не собирался.

Сообщается, что один из милиционеров, вскочил в проезжавшее мимо маршрутное такси, в котором находились пассажиры, и начал преследование ВАЗа. Задержали злоумышленников на улице Криулина.

По данным правоохранителей, молодые люди за день до этого в том же магазине совершили кражу, а машина им не принадлежит – ее взял на ремонт один из подозреваемых.

В настоящее время милиция решает вопрос о возбуждении в отношении молодых людей уголовного дела.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания на чужом автомобиле ВАЗ украла из магазина водку и попыталась сбежать от милиции.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Лежавшего на путях пьяного минчанина переехала электричка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика