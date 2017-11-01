МИНСК, 2 ноя – Sputnik. Могилевским милиционерам пришлось использовать для погони за злоумышленниками, укравшими в магазине бутылку водки, маршрутное такси с пассажирами, сообщил ресурс MogilevNews .

Сотрудники Департамента охраны МВД выбыли 31 октября на срабатывание тревожной кнопки в торговом объекте на улице Каштановой – в магазине выяснилось, что компания молодых людей украла бутылку водки.

По информации издания, злоумышленники сели в автомобиль ВАЗ и попытались скрыться – милиционеры пробовали остановить авто, но его водитель останавливаться не собирался.

Сообщается, что один из милиционеров, вскочил в проезжавшее мимо маршрутное такси, в котором находились пассажиры, и начал преследование ВАЗа. Задержали злоумышленников на улице Криулина.

По данным правоохранителей, молодые люди за день до этого в том же магазине совершили кражу, а машина им не принадлежит – ее взял на ремонт один из подозреваемых.

В настоящее время милиция решает вопрос о возбуждении в отношении молодых людей уголовного дела.