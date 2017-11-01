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ИП в Мозырском районе выстрелил из пневматики дровосеку в глаз

02.11.2017 16:23 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 ноя – Sputnik. Уголовное дело было возбуждено в отношении индивидуального предпринимателя из Мозырского района, который из пневматического пистолета выстрелил в глаз наемному работнику брата, сообщил Sputnik официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

ИП в Мозырском районе выстрелил из пневматики дровосеку в глаз
© Фото: ВКонтакте / Новый Гродно
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Инцидент в одной из деревень района произошел в конце октября текущего года. Двое мужчин рубили дрова на частном участке знакомого, когда к ним приехал 30-летний местный ИП, брат хозяина.

"С пистолетом в руках он подошел к работникам, посмеялся над способом заработка мужчин, а затем без причины выстрелил в одного из них", – сказал Пристромов.

По словам представителя УСД, мужчина попал дровосеку в глаз. После этого ИП попросил работника не заявлять в милицию и предложил помощь в лечении. Но спустя некоторое время мужчина дозвониться до стрелка не смог и рассказал о произошедшем участковому.

По факту были назначены экспертизы – баллистическая и по установлению тяжести телесного повреждения.

В отношении ИП было возбуждено дело по ч. 3 ст. 339 Уголовного кодекса Беларуси, ему в качестве максимального наказания до десяти лет лишения свободы.

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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Мужчине в качестве максимального наказания до десяти лет лишения свободы.

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