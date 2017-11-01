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Валюта-"франкенштейн": в Барановичах в обменниках нашли странные евро

02.11.2017 16:51 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 ноя – Sputnik. Две поддельные купюры евро были выявлены в Барановичах – в обменники местные жители принесли сербские динары, переделанные под европейскую валюту, сообщили Sputnik в Государственном комитете судебных экспертиз.

Валюта-"франкенштейн": в Барановичах в обменниках нашли странные евро
© Pixabay
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Для обмена денег в отделения банка обратились мужчины 26 и 59 лет, первый хотел поменять на рубли 200 евро, второй – 500.

По информации ГКСЭ, подлинность обоих банкнот вызвала сомнение, поэтому сотрудники обменников обратились в милицию.Впоследствии выяснилось, что купюра в 200 евро попала к жителю Барановичей в Крыму, а пятисотенная была найдена на улице.

"Купюры являются денежными билетами Республики Сербия, первоначальное содержание которых изменено путем подчистки реквизитов и нанесения новых изображений", – сказали в ГКСЭ.

В комитете также уточнили, что по данным фактам сотрудники милиции Барановичей в настоящее время проводят проверку.

В ГКСЭ напомнили гражданам: чтобы не стать обладателем фальшивых купюр, нужно менять банкноты только обменных пунктах банков и не покупать валюту с рук.

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Теги: Минск
 
 
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В ГКСЭ напомнили гражданам: чтобы не стать обладателем фальшивых купюр, нужно менять банкноты только обменных пунктах банков и не покупать валюту с рук.

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