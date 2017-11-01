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Прокуратура после падения плиты на детей проведет свою проверку
02.11.2017 17:36 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 ноя — Sputnik. Прокуратура Могилева проведет свою независимую проверку по факту падения плиты на двух мальчиков в областном центре, сообщил в эфире ТРК "Могилев" прокурор Могилевской области Александр Чадюк.
© Фото: УСК по Могилевской области
В областном центре уже принято решение, чтобы соответствующие ведомства проверили сооружений, которые не ограждены и не законсервированы, после чего их должны снести.
"Принято решение целенаправленно по ведомствам и собственникам провести эти проверки, и те сооружения, которые не законсервированы, которые разрушаются, снести. Я думаю, что эта работа будет проведена", – сказал Чадюк.
В эфире отметили, что строительство объекта, на котором накануне произошло ЧП, прекратили семь лет назад. Недострой не был огражден и законсервирован.
"Это пока начало расследования уголовного дела. Как будут квалифицироваться действия тех или других физических, может быть, юридических лиц – это будет известно уже по мере расследования уголовного дела", – добавил Чадюк.
Он также отметил, что прокуратура по факту проведет собственную проверку.
Несчастный случай произошел в Могилеве 1 ноября. Двух мальчиков
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В областном центре уже принято решение сносить все заброшенные здания.
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