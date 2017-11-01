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ГУВД сообщило подробности дела "Баварца", который троллил байкеров
02.11.2017 17:54 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 ноя – Sputnik. Сотрудники милиции составили административный протокол в отношении минчанина, известного в интернете под ником "Баварец", сообщили в ГУВД Минска.
© Sputnik / Виктор Толочко
В течении нескольких лет "Баварец" размещал сведения оскорбительного характера в адрес минских байкеров
"В отношении "Баварца" составлен протокол по ст. 9.3 "Оскорбление" Кодекса об административных преступления",– сообщили Sputnik в четверг в ГУВД
В свою очередь начальник Советского РУВД Минска Максим Гамола отметил, что еще в 2015 году в РУВД поступило заявление с просьбой привлечь к ответственности лицо, которое размещает в интернете оскорбительные сообщения, адресованные мотоциклистам.
По его словам, тогда была назначена проверка, которую впоследствии прекратили из-за отсутствия всех необходимых признаков состава правонарушения. Гамола отметил, что конце прошлого месяца в РУВД поступило новое заявление от минчанки, в котором она просит привлечь "Баварца" к ответственности за оскорбление.
"Была проведена проверка. В отношении "Баварца" был составлен административный протокол, который уже направлен в суд", – сказал начальник РУВД.
По его словам, санкция статьи предусматривает ответственность в виде штрафа в размере от четырех до 20 базовых величин.
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Административный протокол в отношении "Баварца" направлен в суд, ему грозит штраф.
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