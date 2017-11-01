Могилевский пенсионер от одиночества обстрелял из рогатки два авто

МИНСК, 2 ноя – Sputnik. Уголовное дело за хулиганство могут возбудить в отношении пенсионера из Могилева, который от скуки и одиночества обстрелял из рогатки два легковых автомобиля, сообщила газета " Могилевские ведомости ".

По информации официального представителя Ленинского РОВД Могилева Елены Симоновой, в милицию поступили от двух автовладельцев заявления – из-за десяти попаданий их машинам был причинен ущерб на 500 рублей.

Позже оперативники выяснили, что неизвестный стрелял из окна одного из домов, расположенных на улице Тимирязевской.

По словам Симоновой, сначала пенсионер все отрицал, но затем сознался. Он рассказал, что купил в магазине рогатку и "боеприпасы" – металлические шарики. Стрелял по автомобилям он от скуки и одиночества – хотел таким образом развлечься.

В настоящее время материалы по факту переданы в Могилевский межрайонный отдел Следственного комитета, где будет приниматься решение о возбуждении дела за хулиганство.

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