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Во время тренировки умер 17-летний футболист "Антверпена"

02.11.2017 19:21 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 ноя — Sputnik. Трагедия произошла на тренировке футбольного клуба, в результате внезапной остановки сердца скончался 17-летний футболист Джоэл Лобанзо, сообщили на официальном сайте бельгийского "Антверпена".

Игроки молодежной команды тренировались вечером во вторник, 31 октября. Молодой игрок внезапно упал без сознания. Находившиеся поблизости медики и тренеры незамедлительно приступили к проведению реанимационных процедур. В критическом состоянии Лобанзо доставили в клинику. В итоге спортсмен провел в больнице суть более одного дня и скончался утром в четверг, так и не придя в сознание.

В сообщении пресс-службы отметили, что ФК "Антверпен" окажет всяческую поддержку родным и близким Лобанзо, проведет необходимые консультации и обеспечит помощь психологов товарищам погибшего по команде – молодые люди стали свидетелями трагедии.

Также руководство бельгийского клуба попросило журналистов не тревожить расспросами родных и близких погибшего. Команда хочет ограничить на время общение с прессой, чтобы провести в тишине время траура и скорби по футболисту.

 
Теги: Минск
 
 
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Молодой спортсмен упал без сознания на глазах у товарищей и спустя день скончался в больнице.

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