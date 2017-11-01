Полиция задержала устроившего стрельбу у магазина Walmart в Колорадо

МИНСК, 2 ноя – Sputnik. Сотрудники полиции задержали мужчину, который подозревается в стрельбе у магазина Walmart в городе Торнтон, расположенном в штате Колорадо, в ходе которой смертельные ранения получили три человека.

"Подозреваемый в убийствах у Walmart Скотт Острем взят под стражу", – сообщила полиция Торнтона в своем официальном аккаунте в Twitter.

UPDATE: Walmart homicide suspect Scott Ostrem has been taken into custody pic.twitter.com/q9EPq5f4ZH — Thornton Police Dept (@ThorntonPolice) 2 ноября 2017 г.

В настоящее время в отношении стрелка известно только, что ему 47 лет. Других подробностей о нем правоохранители пока не раскрывают.

Стрельба началась около Walmart вечером во вторник. Вскоре местное ТВ сообщило, что пока нет данных о связях произошедшего с терроризмом.

**UPDATE** Suspect identified as SCOTT OSTREM (DOB: 03-08-70), nationwide extradition homicide warrant. Any info tipline #720-977-5069 pic.twitter.com/8ulfgT6PdC — Thornton Police Dept (@ThorntonPolice) 2 ноября 2017 г.

В рамках расследования ЧП полицией Торнтона было опубликовано фото предполагаемого преступника и его легкового автомобиля.

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