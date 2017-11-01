|
Полиция задержала устроившего стрельбу у магазина Walmart в Колорадо
02.11.2017 19:41 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 ноя – Sputnik. Сотрудники полиции задержали мужчину, который подозревается в стрельбе у магазина Walmart в городе Торнтон, расположенном в штате Колорадо, в ходе которой смертельные ранения получили три человека.
"Подозреваемый в убийствах у Walmart Скотт Острем взят под стражу", – сообщила полиция Торнтона в своем официальном аккаунте в Twitter.
В настоящее время в отношении стрелка известно только, что ему 47 лет. Других подробностей о нем правоохранители пока не раскрывают.
Стрельба началась около Walmart вечером во вторник. Вскоре местное ТВ сообщило, что пока нет данных о связях произошедшего с терроризмом.
В рамках расследования ЧП полицией Торнтона было опубликовано фото предполагаемого преступника и его легкового автомобиля.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В настоящее время в отношении стрелка известно только, что ему 47 лет. Других подробностей о нем правоохранители пока не раскрывают.
|
Архив (ЧП)
Комментарии