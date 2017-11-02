Мужчина перекрестился и упал на рельсы метро в Минске

МИНСК, 2 ноя – Sputnik. Сотрудники столичной милиции спасли мужчину, который бросился на рельсы в метро, сообщили в четверг в ГУВД Мингорисполкома.



© Фото: Минский метрополитен Пассажир упал на пути станции метро "Октябрьская"

Инцидент произошел около 20:30 четверга на станции "Партизанская" Минского метрополитена.

"На станции "Партизанская" мужчина, перекрестившись, бросился на рельсы перед приближающимся поездом", – сказали в ГУВД.

Там также сообщили, что в результате инцидента гражданин не пострадал. Его с путей достали сотрудники милиция и службы безопасности столичной подземки.

В настоящее время по факту проводится разбирательство, правоохранители выясняют причины поступка мужчины.