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Мужчина перекрестился и упал на рельсы метро в Минске
02.11.2017 21:21 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 ноя – Sputnik. Сотрудники столичной милиции спасли мужчину, который бросился на рельсы в метро, сообщили в четверг в ГУВД Мингорисполкома.
© Фото: Минский метрополитен
Инцидент произошел около 20:30 четверга на станции "Партизанская" Минского метрополитена.
"На станции "Партизанская" мужчина, перекрестившись, бросился на рельсы перед приближающимся поездом", – сказали в ГУВД.
Там также сообщили, что в результате инцидента гражданин не пострадал. Его с путей достали сотрудники милиция и службы безопасности столичной подземки.
В настоящее время по факту проводится разбирательство, правоохранители выясняют причины поступка мужчины.
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В результате инцидента гражданин не пострадал. Его с путей достали сотрудники милиция и службы безопасности столичной подземки.
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