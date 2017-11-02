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Мужчина перекрестился и упал на рельсы метро в Минске

02.11.2017 21:21 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 ноя – Sputnik. Сотрудники столичной милиции спасли мужчину, который бросился на рельсы в метро, сообщили в четверг в ГУВД Мингорисполкома.

Мужчина перекрестился и упал на рельсы метро в Минске
© Фото: Минский метрополитен
Пассажир упал на пути станции метро "Октябрьская"

Инцидент произошел около 20:30 четверга на станции "Партизанская" Минского метрополитена.

"На станции "Партизанская" мужчина, перекрестившись, бросился на рельсы перед приближающимся поездом", – сказали в ГУВД.

Там также сообщили, что в результате инцидента гражданин не пострадал. Его с путей достали сотрудники милиция и службы безопасности столичной подземки.

В настоящее время по факту проводится разбирательство, правоохранители выясняют причины поступка мужчины.

 
Теги: Минск
 
 
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В результате инцидента гражданин не пострадал. Его с путей достали сотрудники милиция и службы безопасности столичной подземки.

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