Сельчанин угнал неисправный BMW в Витебске с помощью эвакуатора

МИНСК, 2 ноя – Sputnik. Уголовное дело было возбуждено в отношении жителя Оршанского района, который с помощью эвакуатора угнал из двора в Витебске неисправный автомобиль BMW, сообщили Sputnik в четверг в УВД Витебского облисполкома.

Машина BMW-520 стояла в одном из дворов на улице Петруся Бровки, ее владелец за авто не волновался, потому что оно было не на ходу. Однако в один из дней он не обнаружил на парковке автомобиль и обратился в милицию.

"Обнаружили пропажу в одной из деревень Оршанского района. Выяснилось, что похищение автомобиля состоялось при помощи эвакуатора", – сказали в УВД.

В управлении также уточнили, что похитил BMW 31-летнний мужчина. Сельчанин, гостя у знакомых в Витебске, решил, что машина ничья: нетрезвая компания погрузила авто на эвакуатор и отвезла в деревню, где машину оперативно разобрали на запчасти.

Детали BMW оперативники нашли в гараже у злоумышленника. В отношении мужчины было возбуждено дело по ч. 1 ст. 205 Уголовного кодекса Беларуси (кража).