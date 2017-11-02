Вместо армии – колония: белорусского уклониста разыскали в России

МИНСК, 2 ноя – Sputnik. Суд Речицкого района приготовил к семи месяцам отбывания в колонии в условиях общего режима молодого человека, который обвинялся в уклонении от призыва, сообщило в среду издание " Днепровец ".

Молодой человек ранее неоднократно привлекался к административной и уголовной ответственности, в том числе за уклонение от призыва.

По информации издания, речичанин виновным себя признал полностью и заявил, что действительно еще в сентябре минувшего года получил в военкомате под роспись повестку, в соответствии с которой должен был явиться для прохождения медицинской комиссии. Но молодой человек в военкомат в указанный день и до окончания призыва не прибыл, так как находился на заработках в России.

Суд признал гражданина виновным в уклонении от мероприятий призыва на воинскую службу и на основании ч. 1 ст. 435 Уголовного кодекса Беларуси назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на семь месяцев в исправительной колонии общего режима.

Лукашенко подписал указ об осеннем призыве в армию>>