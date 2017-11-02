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Вместо армии – колония: белорусского уклониста разыскали в России
02.11.2017 19:54 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 ноя – Sputnik. Суд Речицкого района приготовил к семи месяцам отбывания в колонии в условиях общего режима молодого человека, который обвинялся в уклонении от призыва, сообщило в среду издание "
Молодой человек ранее неоднократно привлекался к административной и уголовной ответственности, в том числе за уклонение от призыва.
По информации издания, речичанин виновным себя признал полностью и заявил, что действительно еще в сентябре минувшего года получил в военкомате под роспись повестку, в соответствии с которой должен был явиться для прохождения медицинской комиссии. Но молодой человек в военкомат в указанный день и до окончания призыва не прибыл, так как находился на заработках в России.
Суд признал гражданина виновным в уклонении от мероприятий призыва на воинскую службу и на основании ч. 1 ст. 435 Уголовного кодекса Беларуси назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на семь месяцев в исправительной колонии общего режима.
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Молодой человек получил повестку в военкомате, после чего отправился на заработки в соседнее государство.
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