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"Исламское государство" взяло ответственность за теракт в Нью-Йорке

03.11.2017 08:24 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 ноя – Sputnik. Запрещенная в ряде стран мира террористическая группировка "Исламское государство" взяла ответственность за террористический акт, произошедший в Нью-Йорке, в результате которого погибли 8 человек, сообщила мониторинговая группа SITE.

"Исламское государство" взяло ответственность за теракт в Нью-Йорке
Associated Press
Опубликованы кадры задержания террориста в Манхэттене

Во вторник 31 октября на юго-западе Манхэттена грузовик, выехавший на велосипедную дорожку, сбил около 20 человек, из них восемь погибли и 12 получили ранения. За рулем машины находился Сайфулло Саипов, гражданин Узбекистана, он при задержании был ранен полицейскими и госпитализирован.

В машине Саипов оставил записку с сообщением, что нападение он совершает от имени ИГИЛ.

По информации SITE, "Исламское государство" сделало заявление по поводу теракта в Нью-Йорке, назвав Саипова "солдатом халифата".

Позже ФБР, занимающееся расследованием теракта, обнаружило в телефоне Саипова видеозаписи и фотографии, связанные с деятельностью группировки.

В среду 1 ноября Саипову уже предъявили обвинения: ему за совершение теракта и поддержку терроризма в качестве наказания грозит смертная казнь. Максимально строго наказать террориста впоследствии призвал американский президент Дональд Трамп. "Он убил восемь человек, сильно ранил 12. Его нужно приговорить к смертной казни!" — написал лидер США в своем Twitter.

 
Теги: Минск
 
 
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ФБР, занимающееся расследованием теракта, обнаружило в телефоне Саипова видеозаписи и фотографии, связанные с деятельностью группировки.

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