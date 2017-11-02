МИНСК, 3 ноя – Sputnik. Запрещенная в ряде стран мира террористическая группировка "Исламское государство" взяла ответственность за террористический акт, произошедший в Нью-Йорке, в результате которого погибли 8 человек, сообщила мониторинговая группа SITE.



Associated Press Опубликованы кадры задержания террориста в Манхэттене

Во вторник 31 октября на юго-западе Манхэттена грузовик, выехавший на велосипедную дорожку, сбил около 20 человек, из них восемь погибли и 12 получили ранения. За рулем машины находился Сайфулло Саипов, гражданин Узбекистана, он при задержании был ранен полицейскими и госпитализирован.

В машине Саипов оставил записку с сообщением, что нападение он совершает от имени ИГИЛ.

По информации SITE, "Исламское государство" сделало заявление по поводу теракта в Нью-Йорке, назвав Саипова "солдатом халифата".

Позже ФБР, занимающееся расследованием теракта, обнаружило в телефоне Саипова видеозаписи и фотографии, связанные с деятельностью группировки.

В среду 1 ноября Саипову уже предъявили обвинения: ему за совершение теракта и поддержку терроризма в качестве наказания грозит смертная казнь . Максимально строго наказать террориста впоследствии призвал американский президент Дональд Трамп. "Он убил восемь человек, сильно ранил 12. Его нужно приговорить к смертной казни!" — написал лидер США в своем Twitter.