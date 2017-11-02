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"Исламское государство" взяло ответственность за теракт в Нью-Йорке
03.11.2017 08:24 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 ноя – Sputnik. Запрещенная в ряде стран мира террористическая группировка "Исламское государство" взяла ответственность за террористический акт, произошедший в Нью-Йорке, в результате которого погибли 8 человек, сообщила мониторинговая группа SITE.
Associated Press
Во вторник 31 октября на юго-западе Манхэттена грузовик, выехавший на велосипедную дорожку, сбил около 20 человек, из них восемь погибли и 12 получили ранения. За рулем машины находился Сайфулло Саипов, гражданин Узбекистана, он при задержании был ранен полицейскими и госпитализирован.
В машине Саипов оставил записку с сообщением, что нападение он совершает от имени ИГИЛ.
По информации SITE, "Исламское государство" сделало заявление по поводу теракта в Нью-Йорке, назвав Саипова "солдатом халифата".
Позже ФБР, занимающееся расследованием теракта, обнаружило в телефоне Саипова видеозаписи и фотографии, связанные с деятельностью группировки.
В среду 1 ноября Саипову уже предъявили обвинения: ему за совершение теракта и поддержку терроризма в качестве наказания
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ФБР, занимающееся расследованием теракта, обнаружило в телефоне Саипова видеозаписи и фотографии, связанные с деятельностью группировки.
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