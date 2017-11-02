|
Бус "в лоб" столкнулся с Peugeot под Могилевом: пострадал один человек
03.11.2017 09:15 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 ноя – Sputnik. Водитель легкового автомобиля получил травмы и был госпитализирован в результате лобового ДТП в Могилевском районе, сообщили Sputnik в пятницу в Могилевском областном УМЧС.
Авария случилась накануне около 21:30 на автодороге М-8 "Витебск – Могилев – Гомель" вблизи деревни Сидоровичи.
"Произошло лобовое столкновение микроавтобуса Mercedes Sprinter и легкового автомобиля Peugeot-806", – сказали в МЧС.
По информации управления, сотрудниками МЧС был спасен 36-летний водитель Peugeot, житель Горецкого района, которого зажало в автомобиле деформированными элементами кузова.
Мужчину передали бригаде неотложки, которая доставила пострадавшего в Могилевскую городскую больницу скорой медицинской помощи.
В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку, устанавливая все обстоятельства аварии.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мужчину передали бригаде неотложки, которая доставила пострадавшего в Могилевскую городскую больницу скорой медицинской помощи.
|
Архив (ЧП)
Комментарии