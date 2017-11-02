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Бус "в лоб" столкнулся с Peugeot под Могилевом: пострадал один человек

03.11.2017 09:15 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 ноя – Sputnik. Водитель легкового автомобиля получил травмы и был госпитализирован в результате лобового ДТП в Могилевском районе, сообщили Sputnik в пятницу в Могилевском областном УМЧС.

Бус "в лоб" столкнулся с Peugeot под Могилевом: пострадал один человек
© Sputnik/
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Авария случилась накануне около 21:30 на автодороге М-8 "Витебск – Могилев – Гомель" вблизи деревни Сидоровичи.

"Произошло лобовое столкновение микроавтобуса Mercedes Sprinter и легкового автомобиля Peugeot-806", – сказали в МЧС.

По информации управления, сотрудниками МЧС был спасен 36-летний водитель Peugeot, житель Горецкого района, которого зажало в автомобиле деформированными элементами кузова.

Мужчину передали бригаде неотложки, которая доставила пострадавшего  в Могилевскую городскую больницу скорой медицинской помощи.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку, устанавливая все обстоятельства аварии.

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Теги: Витебск, Гомель
 
 
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Мужчину передали бригаде неотложки, которая доставила пострадавшего в Могилевскую городскую больницу скорой медицинской помощи.

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