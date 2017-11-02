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Opel в Василевичах переехал лежащего на дороге мужчину
03.11.2017 09:52 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 ноя – Sputnik. Лежащий на дороге в городе Василевичи погиб в результате наезда легкового автомобиля, сообщили Sputnik в пятницу в пресс-службе Министерства внутренних дел Беларуси.
© Фото: МЧС Беларуси
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ДТП со смертельным исходом произошло в четверг 2 ноября около 19:05.
"В городе Василевичи житель Старых Дорог, управляя автомашиной Opel, совершил наезд на лежавшего на проезжей части местного жителя", – сказали в МВД.
Там также сообщили, что мужчина в нарушение ПДД не был обозначен световозвращающими элементами.
В результате наезда житель Василевичей погиб. В настоящее время Госавтоинспекция проводит по факту ДТП проверку.
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Мужчина в нарушение ПДД не был обозначен световозвращающими элементами.
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