Жительница Витебска убила сожителя и пыталась покончить с собой

МИНСК, 3 ноя – Sputnik. Жительница Витебска подозревается в убийстве сожителя, она помещена в больницу после попытки суицида, сообщили в МВД.



© Фото: СК Беларуси Жительница Глуска нашла в своем дворе мертвого мужчину

С начала ноября в Беларуси зарегистрированы три убийства, два из которых совершили женщины.

"В Витебске 1 ноября в 22:10 в своем доме женщина во время ссоры ножом убила сожителя, после чего пыталась покончить жизнь самоубийством, причинив себе ножевые ранения брюшной полости", – сообщили Sputnik в пятницу в пресс-службе МВД Беларуси.

По словам собеседников агентства, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время она помещена в больницу, возле ее палаты выставлен милицейский пост. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Это не единственное убийство, которое произошло в стране с начала месяца.

Минувшей ночью в Бресте в своей квартире 28-летняя женщина в ссоре, после совместного распития спиртных напитков ножом убила знакомого – ранее судимого местного жителя. Еще одно убийство произошло в Гомеле: в квартире со следами побоев обнаружено тело мужчины. По предварительным данным, его в ночь на 2 ноября избил проживающий совместно 34-летний сын.