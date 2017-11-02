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Жительница Витебска убила сожителя и пыталась покончить с собой

03.11.2017 10:15 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 ноя – Sputnik. Жительница Витебска подозревается в убийстве сожителя, она помещена в больницу после попытки суицида, сообщили в МВД.

Жительница Витебска убила сожителя и пыталась покончить с собой
© Фото: СК Беларуси
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С начала ноября в Беларуси зарегистрированы три убийства, два из которых совершили женщины.

"В Витебске 1 ноября в 22:10 в своем доме женщина во время ссоры ножом убила сожителя, после чего пыталась покончить жизнь самоубийством, причинив себе ножевые ранения брюшной полости", – сообщили Sputnik в пятницу в пресс-службе МВД Беларуси.

По словам собеседников агентства, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время она помещена в больницу, возле ее палаты выставлен милицейский пост. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Это не единственное убийство, которое произошло в стране с начала месяца.

Минувшей ночью в Бресте в своей квартире 28-летняя женщина в ссоре, после совместного распития спиртных напитков ножом убила знакомого – ранее судимого местного жителя. Еще одно убийство произошло в Гомеле: в квартире со следами побоев обнаружено тело мужчины. По предварительным данным, его в ночь на 2 ноября избил проживающий совместно 34-летний сын.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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В Беларуси с начала месяца совершено три убийства, два из которых – женщинами.

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