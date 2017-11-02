Mercedes сбил в Минске женщину с 7-летней девочкой

МИНСК, 3 ноя – Sputnik. Женщина и ее 7-летняя дочь пострадали в результате ДТП в Минске – их на дороге сбил легковой автомобиль Mercedes, сообщили Sputnik в пятницу в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.



© Sputnik / Виктор Толочко Opel в Василевичах переехал лежащего на дороге мужчину

Авария произошла накануне около 18:45 на местном проезде вблизи улицы Руссиянова в столичном микрорайоне "Уручье".

"Мужчина, управляя автомобилем Mercedes-Benz, двигался по местному проезду, где в тот момент 39-летняя женщина со своей 7-летней дочерью переходила проезжую часть вне пешеходного перехода. Наезда избежать не удалось", – сказали в ГАИ.

Там также сообщили, что в результате пешеходы получили травмы и были госпитализированы: женщину поместили в Больницу скорой медицинской помощи, девочку – в РНПЦ неврологии и нейрохирургии.

В настоящее время сотрудники столичной Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку.