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Mercedes сбил в Минске женщину с 7-летней девочкой

03.11.2017 10:46 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 ноя – Sputnik. Женщина и ее 7-летняя дочь пострадали в результате ДТП в Минске – их на дороге сбил легковой автомобиль Mercedes, сообщили Sputnik в пятницу в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Mercedes сбил в Минске женщину с 7-летней девочкой
© Sputnik / Виктор Толочко
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Авария произошла накануне около 18:45 на местном проезде вблизи улицы Руссиянова в столичном микрорайоне "Уручье".

"Мужчина, управляя автомобилем Mercedes-Benz, двигался по местному проезду, где в тот момент 39-летняя женщина со своей 7-летней дочерью переходила проезжую часть вне пешеходного перехода. Наезда избежать не удалось", – сказали в ГАИ.

Там также сообщили, что в результате пешеходы получили травмы и были госпитализированы: женщину поместили в Больницу скорой медицинской помощи, девочку – в РНПЦ неврологии и нейрохирургии.

В настоящее время сотрудники столичной Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку.

 
Теги: Минск
 
 
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Минчанка с дочкой переходили дорогу в неположенном месте, водителю машины не удалось избежать наезда.

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