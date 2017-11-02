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Взрыв прогремел в ночном клубе в Швеции

03.11.2017 11:17 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 ноя — Sputnik. Мощный взрыв в ночь на пятницу 3 ноября произошел в ночном клубе Babel в центре городе Мальме (Швеция), сообщают местные СМИ.

"Неизвестно какой тип взрывчатого вещества использовался, но, согласно оценке, детонацию вызвали не пиротехнические предметы", — отмечается в сообщении для прессы полиции города.

Взрыв прогремел в ночном клубе в Швеции
© REUTERS/ Johan Nilsson/TT
Мощный взрыв прогремел у здания полиции в Швеции

В результате взрыва повреждена дверь клуба и небольшая часть фасада. Само здание в целом не пострадало.

На момент происшествия клуб был закрыт. Как сообщили в полиции, пострадавших и раненых нет. Место взрыва осмотрено взрывотехниками.

Как сообщают шведские СМИ, клуб подвергается взрыву не первый раз — аналогичный инцидент произошел в октябре прошлого года. По предположениям некоторых изданий, взрыв стал просто очередной атакой местных бандитов.

По данным полиции, каких-либо угроз в адрес клуба не поступало. По подозрению во взрыве власти разыскивают трех человек, задержанных пока нет.

 
Теги: Минск
 
 
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Возле ночного клуба в центре Мальме ночью произошел мощный взрыв, пострадавших нет.

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