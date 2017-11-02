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Неопытный 18-летний водитель "догнал" лесовоз в Новогрудском районе

03.11.2017 11:27 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 ноя – Sputnik. Молодой водитель, получивший права чуть более двух недель назад, получил травмы в результате ДТП в Новогрудском районе, сообщили Sputnik в пятницу в УГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Неопытный 18-летний водитель "догнал" лесовоз в Новогрудском районе
© Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома
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Авария произошла накануне около 15:10 на дороге Барановичи – Новогрудок – Ивье.

"В Новогрудском районе водитель Audi столкнулся трактором "Беларус", – сказали в ГАИ.

Там также уточнили, что управлял легковым автомобилем 18-летний водитель: на повороте он решил обогнать попутный Volkswagen, но, когда возвращался в свою полосу, столкнулся с трактором, груженым бревнами.

В аварии молодой человек получил травмы и был госпитализирован. По информации ГАИ, права водитель получил чуть более двух недель назад.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку.

 
Теги: Минск
 
 
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На повороте водитель решил обогнать попутный Volkswagen, но, когда возвращался в свою полосу, врезался в трактор.

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