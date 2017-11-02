МИНСК, 3 ноя – Sputnik. Молодой водитель, получивший права чуть более двух недель назад, получил травмы в результате ДТП в Новогрудском районе, сообщили Sputnik в пятницу в УГАИ УВД Гродненского облисполкома.



© Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома Mercedes сбил в Минске женщину с 7-летней девочкой

Авария произошла накануне около 15:10 на дороге Барановичи – Новогрудок – Ивье.

"В Новогрудском районе водитель Audi столкнулся трактором "Беларус", – сказали в ГАИ.

Там также уточнили, что управлял легковым автомобилем 18-летний водитель: на повороте он решил обогнать попутный Volkswagen, но, когда возвращался в свою полосу, столкнулся с трактором, груженым бревнами.

В аварии молодой человек получил травмы и был госпитализирован. По информации ГАИ, права водитель получил чуть более двух недель назад.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку.