Жители Барановичей предъявили к обмену переделанные под евро сербские динары

БЕЛТА.

Жители Барановичей пытались обменять в банке сербские динары, переделанные под евро, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области Татьяна Сивицкая.

В отделение банка Барановичей обратился мужчина 1991 года рождения, который предъявил к обмену банкноту достоинством 200 евро. Подлинность банкноты вызвала сомнение у сотрудника банка, о чем она незамедлительно проинформировала правоохранительные органы. Как в дальнейшем пояснил мужчина, купюру он приобрел в Крыму в частной торговой точке.

Спустя несколько дней еще один денежный билет в 500 евро для обмена на белорусские рубли предоставил житель Барановичей 1958 года рождения. Купюра также вызвала сомнение в подлинности. Клиент признался, что банкноту он нашел на улице и решил обменять. О том, что валюта поддельная, мужчины не догадывались. Согласно заключению эксперта, купюры являются денежными билетами Республики Сербия, первоначальное их содержание изменено путем подчистки некоторых реквизитов и нанесения новых изображений цветной капельно-струйной печатью. По данному факту милиция проводит проверку. Чтобы обезопасить себя от получения фальшивой валюты, правоохранители рекомендуют приобретать ее только в официальных обменных пунктах и банках.

БЕЛТА .

Фото ГКСЭ.