МИНСК, 3 ноя – Sputnik. Французский футбольный клуб "Олимпик Марсель" сделал официальное заявление по поводу хулиганской выходки своего защитника Патриса Эвра, который на разминке ударил болельщика в голову ногой.

Инцидент произошел накануне на стадионе "Афонсу Энрикиш" в португальском городе Гимарайнш, где "Марсель" встречался с ФК "Виктория" в рамках четвертого тура Лиги Европы. Во время разминки один из болельщиков "Виктории" начал оскорблять 36-летнего француза, после словесной перепалки Эвра ударил фаната. Позже он еще до начала игры получил красную карточку и участия во встрече не принимал.