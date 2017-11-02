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ФК "Марсель" о выходке Эвра: профессионал не должен так делать

03.11.2017 11:58 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 ноя – Sputnik. Французский футбольный клуб "Олимпик Марсель" сделал официальное заявление по поводу хулиганской выходки своего защитника Патриса Эвра, который на разминке ударил болельщика в голову ногой.

Инцидент произошел накануне на стадионе "Афонсу Энрикиш" в португальском городе Гимарайнш, где "Марсель" встречался с ФК "Виктория" в рамках четвертого тура Лиги Европы. Во время разминки один из болельщиков "Виктории" начал оскорблять 36-летнего француза, после словесной перепалки Эвра ударил фаната. Позже он еще до начала игры получил красную карточку и участия во встрече не принимал.

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