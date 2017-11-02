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Житель Бреста обвиняется в убийстве коллеги с особой жестокостью
03.11.2017 13:18 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 ноя — Sputnik. Житель Бреста обвиняется в убийстве с особой жестокостью 63-летнего мужчины, работавшего вместе с ним в одной организаций областного центра, сообщили в управлении Следственного комитета по Брестской области.
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В начале июля 27-летний обвиняемый распивал спиртное со своим коллегой в подсобном помещении по месту работы. В какой-то момент между ними возник конфликт, после которого молодой человек сильно избил напарника – нанес ему многочисленные удары острыми предметами и руками в область шеи, груди и живота. От полученных травм мужчина скончался на месте.
Обвиняемый попытался скрыть преступление и поджег помещение, облив его керосином. Однако это не помешало установить личность злоумышленника, и его задержали.
"В рамках расследования уголовного дела следователями были допрошены свидетели, получены, проанализированы и приобщены к материалам уголовного дела заключения более 30 экспертиз", – сказали в УСК.
Действия обвиняемого квалифицированы следствием по п. 6 ч. 2 ст. 139 (убийство с особой жестокостью), а также ч. 1 ст. 14 и ч. 3 ст. 218 (покушение на умышленное уничтожение имущества, совершенное общеопасным способом в особо крупном размере) Уголовного кодекса Беларуси.
Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.
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Обвиняемый пытался скрыть убийство, устроив пожар в помещении, где находилось тело.
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