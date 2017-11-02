Ребенок выбежал на дорогу и попал под машину в Берестовицком районе

МИНСК, 3 ноя — Sputnik. Уголовное дело возбуждено в отношении водителя Volkswagen Sharan, который совершил наезд на восьмилетнего мальчика в деревне Лишки Берестовицкого района, сообщил официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич.

ЧП произошло 1 ноября около 12 часов на автодороге Индура – Глебовичи – Лишки. Сообщается, что ребенок внезапно выбежал на проезжую часть, где на него был совершен наезд автомобилем Volkswagen. Мальчик получил травму ноги и был госпитализирован.

По данным СК, на момент происшествия 53-летний водитель был трезв, в салоне автомобиля с ним находились родные дети. Он сообщил о наезде в милицию и оказал необходимую помощь пострадавшему ребенку. Ранее к уголовной ответственности мужчина не привлекался.

Полученные ребенком телесные повреждения отнесены к категории тяжких. Следователи выяснили, что мальчик находился на каникулах у бабушки и дедушки. На дорогу выбежал из-за стоявшего у двора автомобиля.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения малолетнему (ч.2 ст.317 Уголовного кодекса РБ).

Назначен ряд экспертиз. Планируется проведение следственного эксперимента.