|
Житель Солигорска выжил после двойного наезда на переходе
03.11.2017 14:36 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 ноя – Sputnik. Житель Солигорска получил травмы и был госпитализирован в результате двойного наезда, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Миноблисполкома.
Авария произошла в четверг 2 ноября около 07:20 на первом километре автодороги Солигорск – 1-е рудоуправление.
"Водитель, управляя Audi-100, совершил наезд на переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу пешехода", – сказали в ГАИ.
Там также сообщили, что от удара 18-летнего молодого человека отбросило на левую полосу движения, где его сбил автомобиль Volkswagen Passat.
В результате аварии житель Солигорска получил серьезные травмы и был доставлен в центральную районную больницу для оказания медицинской помощи. В настоящее время по факту травмирования молодого человека сотрудники ГАИ проводят проверку.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Молодой человек сначала попал под колеса Audi-100, а после того, как его отбросило, – под Volkswagen.
|
Архив (ЧП)
Комментарии