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Житель Солигорска выжил после двойного наезда на переходе

03.11.2017 14:36 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 ноя – Sputnik. Житель Солигорска получил травмы и был госпитализирован в результате двойного наезда, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Миноблисполкома.

Житель Солигорска выжил после двойного наезда на переходе
© Фото: УСК по Гродненской области
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Авария произошла в четверг 2 ноября около 07:20 на первом километре автодороги Солигорск – 1-е рудоуправление.

"Водитель, управляя Audi-100, совершил наезд на переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу пешехода", – сказали в ГАИ.

Там также сообщили, что от удара 18-летнего молодого человека отбросило на левую полосу движения, где его сбил автомобиль Volkswagen Passat.

В результате аварии житель Солигорска получил серьезные травмы и был доставлен в центральную районную больницу для оказания медицинской помощи. В настоящее время по факту травмирования молодого человека сотрудники ГАИ проводят проверку.

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Теги: Минск
 
 
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Молодой человек сначала попал под колеса Audi-100, а после того, как его отбросило, – под Volkswagen.

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