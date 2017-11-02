Житель Солигорска выжил после двойного наезда на переходе

МИНСК, 3 ноя – Sputnik. Житель Солигорска получил травмы и был госпитализирован в результате двойного наезда, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Миноблисполкома.

Авария произошла в четверг 2 ноября около 07:20 на первом километре автодороги Солигорск – 1-е рудоуправление.

"Водитель, управляя Audi-100, совершил наезд на переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу пешехода", – сказали в ГАИ.

Там также сообщили, что от удара 18-летнего молодого человека отбросило на левую полосу движения, где его сбил автомобиль Volkswagen Passat.

В результате аварии житель Солигорска получил серьезные травмы и был доставлен в центральную районную больницу для оказания медицинской помощи. В настоящее время по факту травмирования молодого человека сотрудники ГАИ проводят проверку.

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