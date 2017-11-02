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Из-за пожара в Минске эвакуировали 200 человек
03.11.2017 15:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 ноя — Sputnik. Полную эвакуации провела администрация здания на улице Сурганова в Минске после того, как в нем сработали световая и звуковая сигнализация, а также включилось речевое оповещение о пожаре – к приезду спасателей на улицу вывели 200 человек.
© Фото: МЧС Беларуси
"Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного 3 ноября в 11:44", – рассказали в Минском городском управлении МЧС.
Пожар произошел в помещении электрощитовой в цокольном этаже административного здания, расположенного на улице Сурганова, где, в частности, расположен технопарк БНТУ "Политехник".
На ликвидацию пожара спасателям потребовалось около десяти минут. Огнем оказалось повреждена электропроводка в помещении электрощитовой. За пределы щитовой огонь не распространился, никто из людей не пострадал.
После ликвидации возгорания все эвакуированные вернулись в здание.
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Загорелась электропроводка в одном из административных зданий на улице Сурганова в Минске; чтобы справиться с огнем, спасателям понадобилось 10 минут.
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