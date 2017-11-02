|
Более 30 человек эвакуировали из-за пожара в музее Пушкина в Москве
03.11.2017 15:56 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 ноя — Sputnik. Свыше 30 человек было эвакуировано из-за пожара на крыше одного из зданий Музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина в Москве, сообщил
© Sputnik/ Алексей Куденко
Сотрудники противопожарной службы возле Музея изобразительных искусств на Волхонке
Сообщается, что на месте работают 10 пожарно-спасательных подразделений. По предварительным данным, пожар возник в вентиляции и ушел на кровлю двухэтажного здания старой постройки, где расположен музей личных коллекций Пушкинского музея.
© Sputnik/ Алексей Куденко
Пожарные на крыше Музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина
Из вентиляционной трубы идет густой черный дым, отметил источник.
© Sputnik/ Алексей Куденко
Пожар в здании Музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина
По предварительным данным пострадавших нет. Эвакуировано более 30 человек — посетителей и сотрудников, сказал собеседник агентства.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пожарно-спасательные подразделения продолжают тушить возгорание, которое возникло в здании музея личных коллекций на Волхонке.
|
Архив (ЧП)
Комментарии