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Более 30 человек эвакуировали из-за пожара в музее Пушкина в Москве

03.11.2017 15:56 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 ноя — Sputnik. Свыше 30 человек было эвакуировано из-за пожара на крыше одного из зданий Музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина в Москве, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

Более 30 человек эвакуировали из-за пожара в музее Пушкина в Москве
© Sputnik/ Алексей Куденко
Сотрудники противопожарной службы возле Музея изобразительных искусств на Волхонке

Сообщается, что на месте работают 10 пожарно-спасательных подразделений. По предварительным данным, пожар возник в вентиляции и ушел на кровлю двухэтажного здания старой постройки, где расположен музей личных коллекций Пушкинского музея.

Более 30 человек эвакуировали из-за пожара в музее Пушкина в Москве
© Sputnik/ Алексей Куденко
Пожарные на крыше Музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина

Из вентиляционной трубы идет густой черный дым, отметил источник.

Более 30 человек эвакуировали из-за пожара в музее Пушкина в Москве
© Sputnik/ Алексей Куденко
Пожар в здании Музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина

По предварительным данным пострадавших нет. Эвакуировано более 30 человек — посетителей и сотрудников, сказал собеседник агентства.

 
Теги: Минск
 
 
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Пожарно-спасательные подразделения продолжают тушить возгорание, которое возникло в здании музея личных коллекций на Волхонке.

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