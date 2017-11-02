Более 30 человек эвакуировали из-за пожара в музее Пушкина в Москве

МИНСК, 3 ноя — Sputnik. Свыше 30 человек было эвакуировано из-за пожара на крыше одного из зданий Музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина в Москве, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.



© Sputnik/ Алексей Куденко Сотрудники противопожарной службы возле Музея изобразительных искусств на Волхонке

Сообщается, что на месте работают 10 пожарно-спасательных подразделений. По предварительным данным, пожар возник в вентиляции и ушел на кровлю двухэтажного здания старой постройки, где расположен музей личных коллекций Пушкинского музея.



© Sputnik/ Алексей Куденко Пожарные на крыше Музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина

Из вентиляционной трубы идет густой черный дым, отметил источник.



© Sputnik/ Алексей Куденко Пожар в здании Музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина

По предварительным данным пострадавших нет. Эвакуировано более 30 человек — посетителей и сотрудников, сказал собеседник агентства.