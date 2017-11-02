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СК: бобруйчанин натравил собак на контролера после отказа в интиме
03.11.2017 15:56 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 ноя — Sputnik. Житель Бобруйска, избивший и натравивший на контролера электросетей собак, до этого предлагал ей интимные отношения, сообщил старший следователь Бобруйского межрайонного отдела Следственного комитета Александр Надеждин изданию "
Инцидент произошел 25 октября на территории частного домовладения в Бобруйске: 59-летний мужчина
"Конфликт действительно возник не из-за показаний счетчика или чего-то подобного. По словам потерпевшей, хозяин дома предлагал ей вступить с ним в половую связь. Услышав отказ, он несколько раз ударил ее, а затем натравил собак", – сказал Надеждин.
Как ранее сообщал Sputnik, в отношении бобруйчанина было возбуждено уголовное дело,
Мужчине инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 339 Уголовного кодекса Беларуси – особо злостное хулиганство.
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По показаниям пострадавшей, мужчина спустил на нее животных не по причине конфликта из-за электросчетчика.
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