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СК: бобруйчанин натравил собак на контролера после отказа в интиме

03.11.2017 15:56 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 ноя — Sputnik. Житель Бобруйска, избивший и натравивший на контролера электросетей собак, до этого предлагал ей интимные отношения, сообщил старший следователь Бобруйского межрайонного отдела Следственного комитета Александр Надеждин изданию "Коммерческий курьер".

СК: бобруйчанин натравил собак на контролера после отказа в интиме
© Фото: Алексей Киселевский
Дело завели на бобруйчанина, натравившего пса на контролера РЭС

Инцидент произошел 25 октября на территории частного домовладения в Бобруйске: 59-летний мужчина ударил женщину, проверявшую показания электросчетчиков, а затем натравил на нее собак. По словам специалиста, конфликт между бобруйчанином и женщиной – контролером энергонадзора произошел не из-за счетчика. Мужчину разозлил ее отказ от интима.

"Конфликт действительно возник не из-за показаний счетчика или чего-то подобного. По словам потерпевшей, хозяин дома предлагал ей вступить с ним в половую связь. Услышав отказ, он несколько раз ударил ее, а затем натравил собак", – сказал Надеждин.

Как ранее сообщал Sputnik, в отношении бобруйчанина было возбуждено уголовное дело, он задержан. Ранее обвиняемый был неоднократно судим, в том числе за убийство и нанесение тяжких телесных повреждений.

Мужчине инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 339 Уголовного кодекса Беларуси – особо злостное хулиганство.

 
Теги: Минск
 
 
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По показаниям пострадавшей, мужчина спустил на нее животных не по причине конфликта из-за электросчетчика.

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