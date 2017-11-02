СК: бобруйчанин натравил собак на контролера после отказа в интиме

МИНСК, 3 ноя — Sputnik. Житель Бобруйска, избивший и натравивший на контролера электросетей собак, до этого предлагал ей интимные отношения, сообщил старший следователь Бобруйского межрайонного отдела Следственного комитета Александр Надеждин изданию " Коммерческий курьер ".

Инцидент произошел 25 октября на территории частного домовладения в Бобруйске: 59-летний мужчина ударил женщину, проверявшую показания электросчетчиков, а затем натравил на нее собак . По словам специалиста, конфликт между бобруйчанином и женщиной – контролером энергонадзора произошел не из-за счетчика. Мужчину разозлил ее отказ от интима.

"Конфликт действительно возник не из-за показаний счетчика или чего-то подобного. По словам потерпевшей, хозяин дома предлагал ей вступить с ним в половую связь. Услышав отказ, он несколько раз ударил ее, а затем натравил собак", – сказал Надеждин.

Как ранее сообщал Sputnik, в отношении бобруйчанина было возбуждено уголовное дело, он задержан . Ранее обвиняемый был неоднократно судим , в том числе за убийство и нанесение тяжких телесных повреждений.

Мужчине инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 339 Уголовного кодекса Беларуси – особо злостное хулиганство.