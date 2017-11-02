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Украинец оказался в ИВС в Бресте из-за исправления в страховке

03.11.2017 16:48 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 ноя – Sputnik. Уголовное дело может быть возбуждено в отношении гражданина Украины, который подправил дату в договоре обязательного страхования, сообщили Sputnik в пятницу в Государственном пограничном комитете Беларуси.

Украинец оказался в ИВС в Бресте из-за исправления в страховке
© Sputnik / Виктор Толочко
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Мужчина пересекал границу накануне в пункте пропуска "Томашовка" и "погорел" при оформлении автомобиля Volkswagen.

"Житель Львовской области предъявил пограничникам договор обязательного страхования с признаками частичной подделки", – сказали в ГПК.

В комитете также сообщили, что на подделку документа – исправление даты срока действия – 24-летний украинец пошел, чтобы не покупать новую "зеленую карту".

В отношении украинца была начата проверка. Молодому человеку грозит уголовное наказание, для разбирательства он помещен в ИВС Брестской пограничной группы.

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Теги: Минск
 
 
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На подделку документа – исправление даты срока действия – 24-летний украинец пошел, чтобы не покупать новую "зеленую карту".

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