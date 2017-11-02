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Новый след в деле об убийстве российского посла Андрея Карлова

03.11.2017 16:46 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 ноя — Sputnik. В расследовании убийства российского посла в Анкаре Андрея Карлова 19 декабря 2016 года появились новые обстоятельства. Сообщения с почты убийцы были стерты неизвестным, который зашел в почтовый аккаунт с территории одного из студенческих общежитий на Северном Кипре, это произошло вскоре после убийства, сообщает турецкая газета Karar со ссылкой на Генпрокуратуру.

Новый след в деле об убийстве российского посла Андрея Карлова
© Sputnik/ Валерий Мельников
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Следы ведут в общежитие

Последний раз вход на электронный адрес Gmail почты убийцы Карлова Мевлюта Мерта Алтынташа произошел вскоре после убийства посла. Полиция предполагает, что зайти на почту Алтынташа и удалить с нее сообщения мог его "наставник" из организации проповедника Гюлена, признанной террористической в Турции.

В настоящее время Управление по борьбе с терроризмом и прокуратура изучают списки студентов, проживающих в данном общежитии. В данный момент прокуратура анализирует данные 300 студентов, проживающих в общежитии в ТСРК. Выяснилось, что многие из студентов находились в Турции в ноябре-декабре – в это время шли экзамены. Теперь прокуратура анализирует данные и сужает список подозреваемых.

Apple помочь отказалась

Ранее прокуратура обращалась в корпорацию Apple с запросом о помощи в разблокировании пароля мобильного телефона убийцы российского посла, однако получила отказ.

Новый след в деле об убийстве российского посла Андрея Карлова
© Фото: аккаунт посольства России в КНДР в Facebook
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В данный момент Генпрокуратура ведет переговоры с турецкой компанией, которая запросила за данную работу вознаграждение в размере 20 тыс. долларов вне зависимости от успешности исхода разблокировки телефона. Как сообщается, турецкая компания не приняла предложение прокуратуры снизить стоимость в случае, если пароль не будет вскрыт.

Тайна заблокированного телефона

Если телефон удастся разблокировать, удаленные ранее сообщения могут быть восстановлены. Получив доступ к сообщениям в телефоне убийцы, прокуратура рассчитывает выяснить имя человека или людей, отдавших Алтынташу приказ о покушении или занимавшихся организацией убийства.

Российский посол в Турции Андрей Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". По сообщению турецких властей, нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Алтынташ, он был ликвидирован местными силами безопасности.

 
Теги: Минск
 
 
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После гибели посла Андрея Карлова кто-то удалил всю переписку из ящика убийцы.

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