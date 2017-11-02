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В Узденском районе 32-летний строитель погиб после падения с крыши агрокомплекса

03.11.2017 17:06 — ЧП | Tut.by  
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30 октября в Узденском районе во время работы на кровле упал с высоты 32-летний строитель. Позже он скончался в больнице. Возбуждено уголовное дело, сообщает Управление Следственного комитета по Минской области.


Инцидент произошел в минувший понедельник на территории агрокомплекса «Белая Русь» в Узденском районе.

— Во время укладки гидро- и теплоизоляции на кровле объекта упал с высоты 32-летний житель Могилевской области. От полученных тяжких телесных повреждений он скончался в больнице, — рассказала официальный представитель УСК по области Татьяна Белоног.


Следователи и эксперты изучили место происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза.


Изъята служебная и техническая документация слуцкой организации, которая выполняла работы на объекте.

— К материалам следствия будут приобщены результаты проверки, проведенной Департаментом государственной инспекции труда, — добавила представитель УСК.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 303 УК (Нарушения правил безопасности строительных работ, повлекшие по неосторожности смерть человека). Санкция статьи — от ограничения свободы на срок до 5 лет и вплоть до 7 лет лишения свободы.

 
 
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Он упал с кровли во время укладки тепло- и гидроизоляции.

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