Рабочий сорвался с крыши и погиб в Узденском районе

МИНСК, 3 ноя — Sputnik. Устанавливаются обстоятельства гибели 32-летнего жителя Могилевской области при выполнении строительных работ на территории СУП агрокомплекс "Белая Русь" в Узденском районе, сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Молодой человек 30 октября укладывал гидро- и теплоизоляцию на кровле и упал с высоты. От полученных тяжких телесных повреждений скончался в больнице.

Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности строительных работ, повлекшего по неосторожности смерть человека (ч.2 ст.303 Уголовного кодекса РБ). Проводится допрос работников должностных лиц, изучаются вопросы охраны труда и техники безопасности. Назначена судебно-медицинская экспертиза.