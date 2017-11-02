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Рабочий сорвался с крыши и погиб в Узденском районе

03.11.2017 17:24 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 ноя — Sputnik. Устанавливаются обстоятельства гибели 32-летнего жителя Могилевской области при выполнении строительных работ на территории СУП агрокомплекс "Белая Русь" в Узденском районе, сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Рабочий сорвался с крыши и погиб в Узденском районе
© Pixabay
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Молодой человек 30 октября укладывал гидро- и теплоизоляцию на кровле и упал с высоты. От полученных тяжких телесных повреждений скончался в больнице.

Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности строительных работ, повлекшего по неосторожности смерть человека (ч.2 ст.303 Уголовного кодекса РБ). Проводится допрос работников должностных лиц, изучаются вопросы охраны труда и техники безопасности. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

 
Теги: Минск
 
 
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Молодой человек укладывал теплоизоляцию на крыше и упал вниз, спасти его не удалось.

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