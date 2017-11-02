В Витебском районе вместе с картофельными клубнями на сортировку привезли мины и гранаты

В поле возле деревни Бондари Витебского района 2 ноября вместе с картошкой выкопали боеприпасы, сообщает милиция региона со ссылкой на начальника службы информационно-пропагандистской работы в/ч 5524 Марию Воробьеву.

Урожай с боеприпасами доставили в помещение для сортировки овощей — там выкопанные спецтехникой клубни отделяют от мусора и инородных предметов.

Главный агроном очень удивился, когда в контейнере для мусора заметил предметы, похожие на гранаты.

Вызванный саперно-пиротехнический расчет войсковой части 5524 изъял 250 единиц взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. Среди них были артиллерийские снаряды и взрыватели, минометные мины, гранаты.

Все находки взорвали на специальной площадке.