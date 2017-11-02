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ФСБ не пустила в Россию тону зараженного чумой мяса из Украины
03.11.2017 18:09 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 ноя — Sputnik. Российские пограничники изъяли в Брянской области более восьми центнеров контрабандного мяса из Украины, зараженного вирусом африканской чумы свиней (АЧС), говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ.
Во вторник, 31 октября, сотрудники Пограничного управления ФСБ остановили автомобиль, в багажнике которого было обнаружено более 800 килограмм мяса неизвестного происхождения и без сопроводительных документов.
"Проведенная Брянской межобластной ветеринарной лабораторией экспертиза показала наличие в мясной продукции вируса африканской чумы свиней", — рассказали в ФСБ.
Специалисты приняли экстренные мера по недопущению распространения вируса
Водитель пояснил, что мясо ему перебросили через границу сообщники из Украины. Товар везли в Россию для продажи.
Африканская чума свиней — заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.
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Мясо было "переброшено" через границу, чтобы в дальнейшем его продать на территории РФ.
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