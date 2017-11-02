Проходить экспертизу проект рухнувшего в Могилеве дома был не обязан

МИНСК, 3 ноя — Sputnik. Проект рухнувшего на детей в Могилеве частного жилого дома перед началом строительства проходить экспертизу не был обязан, необходимы лишь разрешения от ряда инстанций, рассказали Sputnik эксперты в сфере промышленного и гражданского строительства.

Резонансная трагедия произошла в Могилеве в среду: плита рухнула на двух детей в недостроенном доме. В итоге ЧП один мальчик погиб, второй находится в больнице в тяжелом состоянии.

Как сообщали в Следственном комитете, владелец недостроенного здания был задержан . Сообщалось, что он занимался самовольным строительством, а с 2008 года возведение дома прекратилось, но объект заморожен не был.

Как сообщили эксперты в сфере ПГС, огораживать строительство частных домовладений хозяева не обязаны, однако могут это сделать по собственному желанию.

Кроме этого, по словам экспертов, проект частного дома, даже при условии законного строительства, на экспертизу предоставлять хозяева частных домовладений ниже двух этажей, не обязаны. Разрешение на строительство в таких случаях могут выдавать без экспертизы, а лишь с согласованием в некоторых инстанциях, среди которых – МЧС и иные.

Так как консервация строительного объекта не была произведена должным образом, за девять лет конструкции утратили несущую способность, что привело к обрушению , уверены специалисты.

Белорусское законодательство предусматривает за самовольное строительство жилого дома штраф от 20 до 50 базовых величин для физлица, от 20 до 100 – для ИП и от пятисот – для юридических лиц. Данная норма прописана в Кодексе об административных правонарушениях.

Сейчас следователи продолжают работать над этим громким делом. После оценки экспертов будет дана и правовая оценка случившемуся. Владельцу строения, на стройке которого погиб ребенок, обвинение пока не предъявлено.